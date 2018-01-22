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Вчера в квартире на улице Ропажу произошел пожар, в результате которого без крыши над головой осталась мать с тремя детьми – 8, 6 и 2 лет. Об этом порталу Mixnews сообщила Ольга, подруга пострадавшей хозяйки квартиры Люки Бубенковой.

“В квартире загорелась проводка между этажами (у неё квартирка "по-голландски" - узкая, но на два этажа). Пожар погасили. Все живы и целы, но жить в квартире больше невозможно – её нужно полностью реконструировать – восстанавливать перекрытия, менять пол на первом этаже, строить кухню и ванную комнату, покупать мебель, красить...", - рассказала Ольга.

В Государственной пожарно-спасательной службе Mixnews подтвердили - вчера около 16:30 поступил сигнал о том, что напротив торгового центра Alfa, в квартире на улице Ропажу 128, в Риге горит электрическая проводка. Проводка загорелась между первым и вторым этажом, площадь возгорания составила 5 кв.м.

Как рассказала Ольга, Люка – многодетная мама, которая воспитывает троих сыновей, старший из которых – во втором классе, а еще двое – в детском саду.

“В то время, когда дети в школе и детском саду, Люка работает. Она делает переводы – она перевела и редактировала несколько книг буддистских учителей, и большую энциклопедию классической буддистской живописи. А также она пишет картины и делает иллюстрации”, - рассказала подруга.

Подруга пострадавшей опубликовала на своей странице в Facebook запись с просьбой помочь Люке и ее троим сыновьям. Реквизиты для финансовой помощи - номер счёта Люки, цель платежа - "помощь после пожара" - LV61HABA0551031342723 Luka Bubenkova, телефон подруги Ольги для вопросов о необходимой помощи - 29874607.