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Депутат Сейма Андрей Юдин распространил сообщение в соцсетях, где обвинил радиостанцию Baltkom в том, что его в момент интервью отключили от прямого эфира. В редакции радиостанции заявили, что Юдин сознательно вводит в заблуждение пользователей соцсетей.

Сегодня в программе "Утро на Балткоме" 22 января в прямом эфире обсуждалась тема завершения работы комиссии парламента по "делу олигархов". Возможность высказать свою точку зрения в прямом эфире была дана двум оппонентам по работе комиссии – Ингуне Судрабе и Андрею Юдину.

"Radio Baltkom сегодня утром отключило меня в прямом эфире, когда я начал рассказывать, как проявляется политическая коррупция в Латвии и как продажные журналисты обеспечивают коррупмантам информационную поддержку", - написал депутат Юдин после эфира в Facebook и Twitter.

Главный редактор радио Baltkom Наталья Михайлова считает поведение депутата довольно странным – и в эфире, и после него. По ее словам, Юдину было отведено даже слишком много эфирного времени.

"Послушайте приложенную аудиозапись. Человеку, который без каких либо помех высказывался в прямом эфире 9 минут, заявлять о том, что его вырубили из эфира, когда он, по его словам, "начал говорить" о коррупции и продажных журналистах, просто, ну бессовестно, что ли... 9 минут эфира – это много, г-н Юдин, это просто шикарно. За это время можно успеть рассказать все. В общем, вы и успели. Просто напоследок вы решили поучить жизни журналистов, но уж извините, мы как-нибудь без вас. Так что Андрей Юдин, который всегда с пеной у рта борется за точность любой информации, сегодня сам успешно дезинформировал своих подписчиков в сетях,"- сказала Михайлова.

По мнению журналиста Абика Элкина, ведущего программы "Утро на Балткоме", в которой состоялся разговор с Юдиным, депутата прервали совершенно справедливо.

"Почти 9 минут Юдин имел возможность высказаться и по поводу политической коррупции, и по поводу того, что, по его мнению, в Латвии имел место подкуп журналистов. Да, из-за ограниченности эфирного времени у Юдина не было возможности устроить еще и перепалку с ведущими. Я напомнил депутату, что он сам по-прежнему состоит в правящей фракции и входит в правящую коалицию. Причем, вот уже почти 7 лет! И при этом он обвиняет в политической коррупции своих же партнеров по коалиции. Что мешало принципиальному борцу с политической коррупции выйти из фракции и стать независимым депутатом? Это к вопросу об этике и морали".

Напомним, летом депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство", но остались во фракции входящей в правительство партии в Сейме. Позже все пять депутатов вошли в новую партию "Движение "за!", но продолжают работу во фракции "Единства".