Слова не дадут сказать: депутат возмущен “отключением” от эфира после 9-минутной речи (17)
Депутат Сейма Андрей Юдин распространил сообщение в соцсетях, где обвинил радиостанцию Baltkom в том, что его в момент интервью отключили от прямого эфира. В редакции радиостанции заявили, что Юдин сознательно вводит в заблуждение пользователей соцсетей.
Сегодня в программе "Утро на Балткоме" 22 января в прямом эфире обсуждалась тема завершения работы комиссии парламента по "делу олигархов". Возможность высказать свою точку зрения в прямом эфире была дана двум оппонентам по работе комиссии – Ингуне Судрабе и Андрею Юдину.
"Radio Baltkom сегодня утром отключило меня в прямом эфире, когда я начал рассказывать, как проявляется политическая коррупция в Латвии и как продажные журналисты обеспечивают коррупмантам информационную поддержку", - написал депутат Юдин после эфира в Facebook и Twitter.
Главный редактор радио Baltkom Наталья Михайлова считает поведение депутата довольно странным – и в эфире, и после него. По ее словам, Юдину было отведено даже слишком много эфирного времени.
"Послушайте приложенную аудиозапись. Человеку, который без каких либо помех высказывался в прямом эфире 9 минут, заявлять о том, что его вырубили из эфира, когда он, по его словам, "начал говорить" о коррупции и продажных журналистах, просто, ну бессовестно, что ли... 9 минут эфира – это много, г-н Юдин, это просто шикарно. За это время можно успеть рассказать все. В общем, вы и успели. Просто напоследок вы решили поучить жизни журналистов, но уж извините, мы как-нибудь без вас. Так что Андрей Юдин, который всегда с пеной у рта борется за точность любой информации, сегодня сам успешно дезинформировал своих подписчиков в сетях,"- сказала Михайлова.
По мнению журналиста Абика Элкина, ведущего программы "Утро на Балткоме", в которой состоялся разговор с Юдиным, депутата прервали совершенно справедливо.
"Почти 9 минут Юдин имел возможность высказаться и по поводу политической коррупции, и по поводу того, что, по его мнению, в Латвии имел место подкуп журналистов. Да, из-за ограниченности эфирного времени у Юдина не было возможности устроить еще и перепалку с ведущими. Я напомнил депутату, что он сам по-прежнему состоит в правящей фракции и входит в правящую коалицию. Причем, вот уже почти 7 лет! И при этом он обвиняет в политической коррупции своих же партнеров по коалиции. Что мешало принципиальному борцу с политической коррупции выйти из фракции и стать независимым депутатом? Это к вопросу об этике и морали".
Напомним, летом депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство", но остались во фракции входящей в правительство партии в Сейме. Позже все пять депутатов вошли в новую партию "Движение "за!", но продолжают работу во фракции "Единства".
Radio Baltkom šorīt atslēdza mani tiešajā ēterā, kad sāku stāstīt, kā izpaužas politiskā korupcija Latvijā un, kā pērkamie žurnālisti nodrošina korumpantiem informatīvo atbalstu— Andrejs Judins (@AndrejsJudins) 22 января 2018 г.