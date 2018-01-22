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Сегодня, 22 января, в Сейм подали более 14 000 подписей за сохранение в школах Латвии билингвального обучения.

После проверки подписей под этой инициативой ее рассмотрит президиум Сейма.

Как сообщалось, сбор подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv начал автор инициативы Денис Бартецкий и продолжила правозащитник Елена Бачинская.

"Передача подписей произошла при большом скоплении журналистов. Присутствовали и представители телеканалов, вещающих только на латышском. Все прошло на ажиотаже", - пояснила Бачинская в интервью радио Baltkom.

По ее словам, в течение месяца парламентская Комиссия по мандатам и этике должна пригласить инициаторов на свое заседание.

"Я надеюсь, что в этот раз количество подписей граждан будет достаточным. В течение 20 дней комиссия Сейма будет формально рассматривать петицию на ее соответствие всем правилам. А в течение месяца нас должны будут пригласить на заседании комиссии. Будем надеяться, что инициатива поможет остановить начатые министром образования проекты", - пояснила она.

Бачинская добавила, что сейчас прогнозировать судьбу петиции тяжело.

"На данный момент то решение, которое мы нашли, если говорить о самой инициативе, оно достаточно успешное и вполне подлежит осуществлению. Но еще рано говорить об отказе и о том, что мы будем делать, если это не сработает. Будем решать проблемы по мере их поступления", - заключила она.

23 января Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сеньбря 2021 года.