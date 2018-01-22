Петицию о сохранении билингвального образования передали в Сейм (8)

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Эксклюзив | 22 января 2018 года, 15:18

Сегодня, 22 января, в Сейм подали более 14 000 подписей за сохранение в школах Латвии билингвального обучения.

После проверки подписей под этой инициативой ее рассмотрит президиум Сейма.

Как сообщалось, сбор подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv начал автор инициативы Денис Бартецкий и продолжила правозащитник Елена Бачинская.

"Передача подписей произошла при большом скоплении журналистов. Присутствовали и представители телеканалов, вещающих только на латышском. Все прошло на ажиотаже", - пояснила Бачинская в интервью радио Baltkom.

По ее словам, в течение месяца парламентская Комиссия по мандатам и этике должна пригласить инициаторов на свое заседание.

"Я надеюсь, что в этот раз количество подписей граждан будет достаточным. В течение 20 дней комиссия Сейма будет формально рассматривать петицию на ее соответствие всем правилам. А в течение месяца нас должны будут пригласить на заседании комиссии. Будем надеяться, что инициатива поможет остановить начатые министром образования проекты", - пояснила она.

Бачинская добавила, что сейчас прогнозировать судьбу петиции тяжело.

"На данный момент то решение, которое мы нашли, если говорить о самой инициативе, оно достаточно успешное и вполне подлежит осуществлению. Но еще рано говорить об отказе и о том, что мы будем делать, если это не сработает. Будем решать проблемы по мере их поступления", - заключила она.

23 января Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сеньбря 2021 года.

Комментарии 8
Не Лоялен2 часа назад
Не удивлюсь,если в ближайшее время,окажется вдруг,что эти подписи Рука Кремля собирала!)Помяните мое слово!
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Не Лоялен2 часа назад
Да не будут они не чего рассматривать как обычно!На заседании посидят,пивка попьют,на этом все и закончится!У нас на другие моменты,которые для страны не менее важные,как образования на русском языке в топку идут,а тут про русские школы!Для них это же все!Я вообще удивлен как до сих пор это еще не сделали,зная наше государство!Им на коренных латышей плевать,не то что на мнения русскоговорящих!
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Оккупант54 минуты назад
Согласен!Русскоговорящих в Латвии,кто именно родился на этой земле,уже 40-45%Населения,если уже не больше!Язык и так многие знают достаточно хорошо!Так что брехня это,тот факт,что это делается для того,что-бы детям было проще учить латышский язык!Это делается только для того,я про перевод школ на латышский язык,что-бы только показать свое отношение к русскому населению в Латвии,мол что-бы знали свое место,вы рабы,по этому должны подчинятся нам!Им плевать на русскоязычных детей!Если бы они действительно хотели что-бы людям проще было язык учить,они бы другими методами действовали,делали бы все возможное,что-бы люди сами хотели учить язык!А не через силу!
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