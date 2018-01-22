В Риге прошел пикет в защиту Украины (29)

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Эксклюзив | 22 января 2018 года, 17:53

Сегодня, 22 января, у посольства России в Риге прошла акция протеста "против российской агрессии в Украине" под названием Stop Putin's War in Ukraine.

Митинг стал частью акций, организованных украинскими общинами в Европе, Австралии, США и Канаде. У всех протестов одно название.

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По словам организатора митинга, главная его цель "привлечь внимание общественности к российской агрессии на территории Украины, показать, насколько важны единство и солидарность с Украиной, способствовать освобождению всех пленников, которых незаконно держат в заточении в России и Крыму".

Также организаторы протеста хотят "призвать правительства стран всего мира и лидеров международных организаций объявить бойкот Мировому чемпионату по футболу 2018 года, который состоится в России".

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Комментарии 29
БАЛДЕЮ54 минуты назад
ОТ ПРИДУКОВ ВОТ ТОЛЬКО СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ ЭТОЙ ШОБЛЕ-------НЕТ СЛОВ
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ёклмн46 минут назад
Всё таки нормальных,здравомыслящих украинцев живущих в нашей стране, намного,намного больше...,это более,чем очевидно...,жалкое зрелище,жалкое...
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При чем здесь45 минут назад
сколько заплатили? Главное то , что эти чухонцы используют чужую территорию для агитации , которую неприемлют в основном многие жители Латвии. Трагично , конечно, что Латвия стало сценой для выступления без ограничений русофобов всех мастей.
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