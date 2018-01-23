Активист: вся суть образования сводится к знанию госязыка (20)

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Эксклюзив | 23 января 2018 года, 15:56

Вся система образования сводится к свободному владению латышским языком. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал общественный активист Дэги Караев, которому сегодня довелось побывать на заседании Кабинета министров.

"Было достаточно много вопросов, каждый из них озвучивал конкретный министр. Все эти тезисы мы уже слышали. Например, что нужно обеспечить конкурентоспособность для выпускников школ нацменьшинств, потому что обучение в университете проводится на латышском. Сейчас вся модель образования сводится к знанию госязыка", - заявил он.

По словам активиста, все еще существует надежда, что Сейм выступит против реформы.

"По-прежнему жива надежда на здравый смысл, вдруг Сейм прислушается к аргументам и задумается о качестве образования, может свернет реформу. Шадурскис сам сказал, что некоторые нормативные акты не проработаны до конца", - указал Караев.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 20
Ну да 2 часа назад
Язык-это то последнее, что осталось. Теперь и в налоговой и на автодорогах радарами будут фиксировать категорию языка,толщину кошелька, степень отношения к политикам, уровень лояльности и суммы внесенных денег на счет политических партий. Просто полный дурдом.
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Очень достали2 часа назад
Как же достали титульные. Простите, но не могу молчать... Да засуньте себе в жопу свой язык...
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Музыкант2 часа назад
Ага 20 раз!Наивный дурак,если в это свято веришь!Когда это наше правительство думало о людях,а уж тем более о русскоговорящих детей!Не смешите мои носки!
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