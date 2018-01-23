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Вся система образования сводится к свободному владению латышским языком. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал общественный активист Дэги Караев, которому сегодня довелось побывать на заседании Кабинета министров.

"Было достаточно много вопросов, каждый из них озвучивал конкретный министр. Все эти тезисы мы уже слышали. Например, что нужно обеспечить конкурентоспособность для выпускников школ нацменьшинств, потому что обучение в университете проводится на латышском. Сейчас вся модель образования сводится к знанию госязыка", - заявил он.

По словам активиста, все еще существует надежда, что Сейм выступит против реформы.

"По-прежнему жива надежда на здравый смысл, вдруг Сейм прислушается к аргументам и задумается о качестве образования, может свернет реформу. Шадурскис сам сказал, что некоторые нормативные акты не проработаны до конца", - указал Караев.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.