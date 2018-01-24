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Мэр Риги Нил Ушаков высказал соболезнования родным и близким ушедшего из жизни фотохудожника Вильгельма Михайловского. Градоначальник отметил заслуги фотографа не только в Латвии, но и за ее пределами.

"От всего сердца приношу глубочайшие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Вильгельма Михайловского. Выдающийся фотохудожник, он прославился не только у себя на родине, но был признанным мастером своего дело далеко за пределами Латвии. Его известные фото-проекты, - "Портреты", "Дань Риге", "Лицо эпохи" и многие другие, - стали примером фотографии, которая фиксирует историю. Уверен, что его искусство станет неиссякаемым источником вдохновения для многих современных фотографов", - сказал Ушаков.

Как сообщал Mixnews, вчера, 23 января, в Риге, ушел из жизни известный латвийский фотограф, фотохудожник Вильгельм Михайловский. Ему было 75 лет.

Работы Вильгельма Михайловского всегда становились ярким событием в жизни Латвии, его выставки посещали как высокопоставленные политики, артисты, бизнесмены, так и обычные жители Латвии.

Коллектив компании Mix Media Group выражает самые глубокие соболезнования нашим коллегам, Юлии и Вильгельму Михайловским, детям покойного, а также всем родным и близким Вильгельма Михайловского.