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В Латвии можно решить вопрос о нехватки рабочей силы с помощью пенсионеров и переквалификации имеющихся в стране безработных. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член правления Латвийской сети бизнес-ангелов Юрис Бирзниекс.

"Да, проблемы с кадрами в стране есть. Демография - проблема всего государства. Но проблема решаема. Мы можем мотивировать те 60 тысяч безработных, которые у нас в Латвии есть, заняться их переквалификацией. А пенсионеры! Почему они не могут работать, не лишаясь части пенсии. Где такое видано! С какой стати государство должно отнимать хотя бы один евро от пенсии, если человек работает", - сказал Бирзниекс.

Он также добавил, что отношение работодателей к пенсионерам в Латвии лояльное. На предприятиях одинаково будут относиться и к молодому сотруднику и к опытному, в возрасте, если у обоих присутствует азарт в работе.