Эксперт: помочь с кадрами помогут пенсионеры и безработные (2)

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Эксклюзив | 24 января 2018 года, 20:47

В Латвии можно решить вопрос о нехватки рабочей силы с помощью пенсионеров и переквалификации имеющихся в стране безработных. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член правления Латвийской сети бизнес-ангелов Юрис Бирзниекс.

"Да, проблемы с кадрами в стране есть. Демография - проблема всего государства. Но проблема решаема. Мы можем мотивировать те 60 тысяч безработных, которые у нас в Латвии есть, заняться их переквалификацией. А пенсионеры! Почему они не могут работать, не лишаясь части пенсии. Где такое видано! С какой стати государство должно отнимать хотя бы один евро от пенсии, если человек работает", - сказал Бирзниекс.

Он также добавил, что отношение работодателей к пенсионерам в Латвии лояльное. На предприятиях одинаково будут относиться и к молодому сотруднику и к опытному, в возрасте, если у обоих присутствует азарт в работе.

Комментарии 2
Цирк у власти1 час назад
Это анекдот такой про работу в Латвии? Летом в Верманском парке на точках сидят бабки и торгуют мороженным. Покупателей там в очереди не стоит и проходя мимо иногда хочется ткнуть старушку, и спросить вы живы.
Куда такие умники еще захотят посадить пенсионеров? В Максму на кассы или в ночной клуб за кассу?
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Аспирин42 минуты назад
Налоговая политика не позволяет платить нормальную зарплату,вот и все.И не будет проблем с работниками.Этот седой бизнес ангел реально в небе летает,или он думает что 70 летние старики пойдут в логистические центры грузчиками по 8-12 часов таскать 25 килограммовые ящики?
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