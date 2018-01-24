Эксклюзив |

В четверг, 25 января после 17.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск программы об автомобилях - "По дороге с WESS Motors".

На этот раз она будет посвящена набирающим популярность автомобилям-гибридам. Вместе с экспертами в студии ведущий программы Абик Элкин попытается выяснить, что из себя представляют автомобили с гибридным двигателем, в чем их преимущества перед обычными автомашинами, а также какие особенности нужно учитывать при их эксплуатации.

На вопросы ведущего и слушателей на этот раз будут отвечать руководитель отдела продаж WESS Motors Toyota Олег Вандиш и продавец WESS Motors Toyota Роландс Арайс.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.