Эксклюзив |

В 2017 году в мировой прокат вышел фильм "Пираты Сомали" (The Pirates of Somalia), снятый по книге канадского журналиста Джея Бахадура “Смертельные воды” (Deadly Waters). Одну из главных ролей в фильме сыграл Аль Пачино, кроме того в нем были задействованы реальные беженцы из Сомали.

В 2009 году Бахадур стал первым западным журналистом, который отправился в Сомали, чтобы рассказать миру о пиратах.

В эксклюзивном интервью радио Baltkom и порталу Mixnews.lv Бахадур рассказал рассказал о съемках кинокартины, своем опыте общения с пиратами и жизни в неспокойном государстве. Интервью провела журналист радио Baltkom Полина Шилина.

Baltkom: На протяжении всего фильма пираты, с которыми вы общались, заявляли, что не хотят, чтобы их называли пиратами. Почему им не нравится это слово?

Бахадур: На сомалийском языке ”dabka” значит “морской вор”, “спаситель моря”. Они часто говорили, что рыбаки, которые ловят их лобстеров являются настоящими пиратами. Они считают, что рыбачить неправильно.

Baltkom: В фильме часто фигурирует местный наркотик “кат”, его даже используют как своего рода валюту. Могли бы Вы чуть больше рассказать об этом?

Бахадур:Это было частью их жизни. Кат является легким стимулятором, его действие похоже на действие кружки крепкого кофе, не более. В фильме его эффекты слегка приувеличили. Принести кат на интервью - это как отвести своих интервьюируемых в ресторан или туда где можно выпить. Пираты часами могли жевать кат. Это помогло мне внедриться в их повседневную жизнь, они многое смогли мне рассказать благодаря нему.

Baltkom: Вы влияли на выбор актеров для фильма? Ваша роль досталась Эвану Питерсу, довольны ли Вы его игрой?

Бахадур: Вы знаете, на самом деле не влиял на кастинг. Я долгое время не был знаком с Эваном, который играл меня! Что самое забавное, мы даже не похожи, мой отец индус и я родом из Канады, а он американец. Кстати, я сначала не принял всерьез тот факт, что Аль Пачино тоже сыграет в этом фильме. Во многом, продюссеры, конечно, по-своему интерпретировали персонажей. Но в целом, фильм смог донести то, что требовалось. Да и практически все сомалийские актеры, задействованные в съемках, это реальные беженцы.

Baltkom: Когда Вы были в Сомали, боялись ли Вы, что Вас примут за агента ЦРУ и убьют?

Бахадур: Конечно боялся! Меня куча таких мыслей посещала во время путешествия туда. В итоге, все обошлось.

Baltkom: Собираетесь ли Вы еще куда-то отправиться в ближайшее время?

Бахадур: Я отошел от журналистики, сейчас я занимаюсь исследовательской деятельностью. Только вчера вернулся из поездки. Да, возможно, я вернусь в журналистику. Возможно, в будущем, но сейчас мой вид деятельности слегка отличается от нее. Я хотел бы написать еще одну книгу, осталось лишь найти тему для нее.

Фото: facebook.com, abc.net.au, скриншоты из фильма