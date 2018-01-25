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В начале недели портал Mixnews рассказал историю мамы троих детей Люки Бубенковой, которая осталась без квартиры после пожара. Спустя несколько дней женщина написала редакции письмо, где поблагодарила всех за оказанную помощь.

"Здравствуйте! От всего сердца хочу выразить искреннюю благодарность вам и вашей программе! Несколько дней мы прибывали в состоянии шока после случившегося у нас пожара, поэтому раньше написать никак не получалось. Теперь мы преодолели все формальности: все справки получены, эксперты из соц.служб и жилищного департамента осмотрели то, что осталось от нашей квартиры и подтвердили все разрушения. Благодаря вашей деятельности на мой счёт поступило около 1000 евро, и теперь мы можем приступать к первому этапу восстановления нашего жилища: демонтажу развалин. Мы можем двигаться вперёд. Спасибо вам от всех нас за ваше сострадание, доброту и участие! И глубокая благодарность всем тем незнакомцам, которые откликнулись и помогли нам! Большое спасибо", - написала Люка.

Как ранее писал Mixnews, 21 января в квартире на улице Ропажу произошел пожар, в результате которого без крыши над головой осталась мать с тремя детьми – 8, 6 и 2 лет.

В Государственной пожарно-спасательной службе Mixnews подтвердили - вчера около 16:30 поступил сигнал о том, что напротив торгового центра Alfa, в квартире на улице Ропажу 128, в Риге горит электрическая проводка. Проводка загорелась между первым и вторым этажом, площадь возгорания составила 5 кв.м.

Люка – многодетная мама, которая воспитывает троих сыновей, старший из которых – во втором классе, а еще двое – в детском саду.

"В то время, когда дети в школе и детском саду, Люка работает. Она делает переводы – она перевела и редактировала несколько книг буддистских учителей, и большую энциклопедию классической буддистской живописи. А также она пишет картины и делает иллюстрации", - рассказала подруга женщины Ольга.

Помочь пострадавшей маме троих детей можно перечислив средства на счет Люки, цель платежа - "помощь после пожара" - LV61HABA0551031342723 Luka Bubenkova, телефон подруги Ольги для вопросов о необходимой помощи - 29874607.

Фото: Facebook