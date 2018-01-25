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Когда работа над системой электронного здравоохранения (СЭЗ) только начиналась, Госконтроль уже отметил ее неудовлетворительное качество и дал рекомендации по улучшению системы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала госконтролер Элита Круминя.

"Работу над системой э-здоровья мы проверяли еще четыре года назад, когда она только создавалась. И уже тогда мы констатировали плохое состояние системы и дали соответствующие рекомендации. Одно хорошо, что мы не потеряли европейские деньги на ее воплощение. Система не работает так, как надо. Хотя, казалось бы, она создана, чтобы облегчить нам жизнь", - сказала Круминя.

Она добавила, что Госконтроль написал письмо премьер-министру по этому поводу.

"Стране надо научиться проводить такие масштабные проекты. Можно вспомнить даже э-школу. У нас все время что-то не удается. Но выводы не делаются, как такими проектами заниматься", - пояснила госконтролер.

Как сообщалось, Служба поддержки пользователей получает в день около 500-600 звонков. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) продолжает работать над улучшением системы э-здоровья.