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Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский общественный деятель, журналист, сценарист, публицист, актриса, а также младшая дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.

Ольга Семенова возглавляет Культурный Фонд Юлиана Семенова, оказывающего помощь православным детским домам России за счет средств, получаемых от публикаций книг Юлиана Семенова. Также Ольга является соучредителем ежегодной Премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной геополитической журналистики.

Сегодня, 25 января Ольга представит на суд зрителей свой документальный фильм "Заданность добра", который она сняла в память о своем отце. В фильме рассказывается о неизвестных ранее фактах биографии Юлиана Семенова, о неопубликованных ранее сюжетах, о планах, которые он не успел осуществить, а также о том, какое продолжение для судьбы разведчика Штрилица задумал автор.

Подключайтесь и принимайте участие в программе!

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: ru.wikipedia.org