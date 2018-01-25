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Пассажирам перевернувшегося вчера в Норвегии пассажирского автобуса не была оказана обещанная помощь. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала одна из пассажирок этого автобуса Марина Авидан.

"Полиция приехала очень быстро, но фирма перевозчика поступила очень мерзко. У них на сайте много обещаний, они должны были нас транспортировать по месту назначения. В нашем случае это был Стокгольм. И они это не выполнили, хотя я была уверена, что эта немецкая фирма Flix bus все сделает, потому что давно живу в Европе. Но ничего не было, Европа изменилась. Я получила двойной шок. И больше именно от того, что они не сделали то, что обещали", - отметила Марина

По ее словам, больше всего ей было жаль двух молодых парней из Латвии.

"Среди 25 пассажиров были два парня из Латвии. В основном в автобусе были студенты. Я не была с ними знакома, но увидел, что один из них, высокий, очень симпатичный, начал помогать. Это был 20-летний парень Вася. А с ним был 18-летний Рома. Познакомилась я с ними уже в больницу Мне было жаль этих ребят, потому что европейская молодежь больше приспособлена, они говорят по-английски, а они знали язык не очень хорошо. У них не было денег, они не хотели расстраивать родителей, рассказывать им все. Добирались сами на перекладных", - рассказала она.

По словам женщины, причиной аварии стала неопытность водителя.

"Нас спасло то, что мы проехали скалы. У меня была какая-то тревога. Все пассажиры могут подтвердить, что наш водитель-чех превысил скорость. Шел снег с дождем, а он не вписался в поворот. Мы летели на огромной скорость и автобус перевернулся на повороте", - сказала Марина.

Напомним, ночью 24 января в Норвегии перевернулся автобус с 25 пассажирами, среди которых были жители Латвии. Региональная полиция Остфолда сообщила, что примерно в час ночи на шоссе Е18 Эрье двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Осло - Стокгольм, вылетел с дороги в огромный сугроб, перевернувшись набок.

Фото: Freddie Larsen , facebook.com/marina.avidan