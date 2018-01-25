Эксклюзив |

Для иностранного инвестора в Латвии прогнозируемость гораздо важнее налоговой ставки. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Защчиринска.

"Для иностранных инвесторов в Латвии очень важна прогнозируемость. Сможет ли существующая налоговая система сохранится неизменной в течение, например, пяти лет. Впереди выборы, а это значит, что налоги будут являются одной из главных тем для дискуссии. С точки зрения вкладчиков, риски и прогнозируемость гораздо важнее, нежели налоговая ставка", - пояснила Элксниня-Защчиринска.

Она отметила, что инвесторы также уделяют внимание времени, которое уходит на административные процессы .

"Для предпринимателя очень ценно время, которое у него уходит на все отчеты, бюрократические процедуры. Если в Латвии и Литве оно не отличается, то в Эстонии это время меньше на одну треть. А это те часы, которые бизнесмен мог бы провести с пользой для своего предприятия", - рассказала Элксниня-Защчиринска.

Она также указала, что иностранные инвестиции в значительной степени пополняют бюджет Латвии.

"Около 4500 предприятий в Латвии с иностранным капиталом ежегодно пополняют госбюджет на 48%. Такие цифры намекают на ряд вещей. Хотя бы на то, что нам надо объединяться, чтобы быть сильнее. У нас в стране очень много маленьких предприятий, которые не готовы работать вместе, чтобы получать большую выгоду", - отметила глава Совета.