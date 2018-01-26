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В социальных сетях вновь появились сообщения о злоумышленниках, которые пытаются уговорить детей сесть к ним в автомобили. Так, в социальной сети Facebook в четверг вечером, 25 января появилось сообщение о том, что в микрорайоне Кенгарагс была замечена машина – Toyota серебристого цвета, в которую заманивают детей. Однако позже, 26 января, после 14:00 пост был удален.

Как ранее написала пользователь Elis Elizabeth, находящиеся в салоне автомобиля сказали мальчику, что его маме стало плохо и предложили довезти до дома. Также утверждалось, что полиция об этом случае проинформирована.

"Люди, у нас в Кенгарагсе замечена машина (серебристая тойота), в которую заманивают детей. Это случилось с одноклассником сына. Из машины сказали, что маме плохо, давай до дома довезем. Мальчик убежал. Поговорите с детьми. Полиция информирована", - такой пост был размещен в группе "Кенгарагс" в соцсети Facebook.

Данная запись собрала большое количество комментариев и перепостов. Так, пользователь Anastasija Dūda в комментариях к данному посту написала, что в похожую ситуацию попал ее племянник. Однако, не уточнялось, идет ли речь о том же самом случае, о котором писала пользователь Elis Elizabeth.

По словам Anastasija Dūda, это также случилось в Кенгарагсе, недалеко от улицы Локомотивес, 94. К мальчику подъехала серая машина, однако ему удалось убежать. Когда он прибежал домой и рассказал об этом взрослым, они вместе вышли на улицу, однако машины уже там не было. Полиция, по словам Anastasija Dūda, также уже проинформирована.

В свою очередь, как радио Baltkom заявили в Госполиции, правоохранительные органы сейчас тщательно проверяют информацию о каждом подобном случае. Госполиция также указала на заявление начальника Криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, который вчера, выступая на пресс-конференции по случаю в Марупе, отметил, что преступления в отношении детей — приоритет, и полиция проверяет любую прозвучавшую информацию о подобных нарушениях.

"Знаю, что родители создали группы в WhatsApp и обсуждают все это, а также общаются на сайте e-klase.lv. Я хочу сказать, что преувеличенная паника или напряжение вокруг таких случаев передается и детям. И тогда дети, возможно, видя, что родители "на взводе" из-за этой темы, сами берут и что-то придумывают.

Мы сегодня [в четверг, 26 января – прим.Mixnews] получили такое интересное заявление, где маленькая девочка заявила, что мужчина предложил ей сесть в джип. Мы, конечно, начали проверять эту информацию. И выяснилось, что это были старшеклассники, которые играли с магазинными тележками и, шутя, предложили девочке покататься. Вернувшись домой, она услышала, как родители обо всем этом говорили [обсуждали случаи с заманиванием детей в автомобили-прим. Mixnews], утром проснулась и все это "вспомнила"", - отметил Созинов.

Однако он подчеркнул, что полиция не в коем случае не упрекает детей за такие сообщения, однако, в то же время призывает родителей в случае подобных рассказов спокойно и поэтапно обсудить все с детьми.

"Это не упрек ребенку. Родителям следовало бы, когда ребенок что-то такое начинает говорить, сразу спокойно и поэтапно с ним все обсудить. Что ты делал? Кто был с тобой рядом? Почему ты сразу не рассказал? Особенно это касается тех случаев, когда ребенок говорит о случившемся в прошедшем времени", - отметил Созинов.

Он также призвал людей сразу звонить в полицию, а не писать о случившемся в соцсетях.

"Не обмениваться слухами в e-klase или еще где-то о том, что кто-то где-то видел, а сразу звонить в полицию и вызывать полицию. И тогда мы приедем и уже выясним, соответствует ли это истине или нет", — добавил Созинов.

Напомним, как уже писал Mixnews, в Риге и ее окрестностях действуют люди, которые пытаются уговорить детей сесть к ним в автомобили. Ранее прозвучала информация о случае в Марупе, где 12-летнего мальчика незнакомые мужчины пытались уговорить сесть с ними в белый микроавтобус и уехать.

Однако, как в четверг сообщил глава Криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов, данная информация оказалась ложной - ребенок выдумал произошедшее, чтобы скрыть какую-то свою провинность, за которую не грозит ни административная, ни уголовная ответственность.

Также ранее появилась информация об ученике четвертого класса Рижской 11-й школы А. Пумпурса, которого незнакомцы пытались заманить в машину. Информацию об этом случае полиция проверяет.