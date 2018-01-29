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Латвийскому избирателю все равно за кого голосовать, главное, чтобы политик отстаивал интересы латышской части населения. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, после развала СССР к власти в Латвии пришли некомпетентные люди, которые продолжают обворовывать государство и покупать политику.

"Государство было захвачено в 1991 году, когда к власти пришли некомпетентные люди. Эти люди начали устанавливать законы и грабить государство. Сейчас ничего не изменилось, все продолжается. Я думал, кончится приватизация и больше нечего красть будет, но все эти годы политика покупается и, пока будут деньги будем жить в таком государстве. Нашего избирателя дурачат все время, ему безразлично, за кого голосовать. Главное, чтобы политик свой был! Иначе русские придут! Избирателя все время пугают гибридной войной и так далее. Поэтому он и решает, что лучше уж за сволочей голосовать, главное, за наших", - заявил Юрканс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм 21 июля, сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.