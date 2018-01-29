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В Латвии постоянно идут разговоры о разворовывании государственных денег, но конкретных мер не принимается. Об этом интервью радио Baltkom заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, лучшим подарком к столетию Латвии был бы список тех, кто участвует в расхищении бюджетных средств.

"Комиссия, установленная Европарламентом, установила в 2016 году, что в Латвии ежегодно крадут от 3,5 до 5 миллиардов евро. Это при общем бюджете в 8 миллиардов. Где комиссия, которая будет расследовать это? Знаем, что крадут, знаем, сколько. Но никого не интересует кто это. Вот тут следовало бы создать комиссию и сделать подарок к столетию Латвии - разобраться кто крадет, и что не так с системой, которая позволяет так обваровывать государство", - отметчает Юрканс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм 21 июля сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.

Незадолго до окончания работы комиссии ее председатель Ингуна Судраба поделилась с общественностью предварительными выводами: по мнению депутатов, следственная работа по "делу олигархов" была выполнена непрофессионально, и проверить это обязана прокуратура