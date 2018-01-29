Юрканс: сделайте подарок Латвии - назовите имена государственных воров (18)

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Эксклюзив | 29 января 2018 года, 19:06

В Латвии постоянно идут разговоры о разворовывании государственных денег, но конкретных мер не принимается. Об этом интервью радио Baltkom заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, лучшим подарком к столетию Латвии был бы список тех, кто участвует в расхищении бюджетных средств.

"Комиссия, установленная Европарламентом, установила в 2016 году, что в Латвии ежегодно крадут от 3,5 до 5 миллиардов евро. Это при общем бюджете в 8 миллиардов. Где комиссия, которая будет расследовать это? Знаем, что крадут, знаем, сколько. Но никого не интересует кто это. Вот тут следовало бы создать комиссию и сделать подарок к столетию Латвии - разобраться кто крадет, и что не так с системой, которая позволяет так обваровывать государство", - отметчает Юрканс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм 21 июля сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.

Незадолго до окончания работы комиссии ее председатель Ингуна Судраба поделилась с общественностью предварительными выводами: по мнению депутатов, следственная работа по "делу олигархов" была выполнена непрофессионально, и проверить это обязана прокуратура

Комментарии 18
Не Лоялен49 минут назад
Воровство народа у правительство,это уголовно наказуемо,воровство у народа,это всего лишь бизнес для них!Кто больше наворовал тот и крут!По этому некто не будет не какие списки разглашать!У нас на моей памяти,за все время не одного депутата не разу не призывали к уголовной ответственности!Так что смысл имена какие-то называть?И так известно что воров в каждой партии хватает,особенно в Единстве,и Нацобъяденениии!Эти партии для Латвии кроме разжигания межнациональной розни за 27 лет не чего ровным счетом не сделали для страны,только и способны как тявкать на Советский Союз,да русскоязычных говном поливать!Там всех поголовно,без разбора сажать за расхищение денег можно сажать!Ибо они живут с наших налогов!
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Ted42 минуты назад
При всём уважении к господину Юркансу: нееет, не надо нам никаких комиссий !!!!
Что за мода по каждому событию (преступлению) создавать дорогостоящую комиссию, ждать годами результатов её работы?
А результатов-пшик!
Есть КНАБ, госконтроль, прокуратура. Этого недостаточно для государства с населением меньше миллиона???

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Всё помним41 минуту назад
А еще за национализм махровый! Хозяева они бля земли!
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