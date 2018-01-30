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Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс призвал жителей Латвии противостоять организованной в России кампании против мобильного приложения "Друг языка".

Политик в своем аккаунте на Twitter призывал противостоять этой акции тем, чтобы подключаться к мобильному приложению как можно большему количеству жителей Латвии, чтобы оценить ее по достоинству.

"В российских СМИ организована кампания, в ходе которой призывают ставить приложению 1 балл и сообщать о ней как "не соответствующей". Можем ли мы дать отпор троллям Кремля, поставив соответствующую объективную оценку мобильному приложению Центра госязыка "Друг языка"? "", - написал Иесалниекс.

"Какое сопротивление? Единственной объективной оценкой является ее загрузка и использование во всех случаях, если русские националисты в Латвии продолжают свое колониальное отношение", - написал один из пользователей.

Некоторые из подписчиков отметили несовершенство системы, так как ею нельзя не только воспользоваться по назначению, но и просто просмотреть.

"600000 латышей эту аппликацию не могут не только использовать или загрузить, но и даже посмотреть! За границей Латвии это приложение вообще не доступно...", - написал пользователь соцсети.

Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение "Друг языка", с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.

Приложение разработано по инициативе Министерства юстиции.

По словам министра Дзинтарса Расначса, основная задача ЦГЯ - не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

Как ранее сообщила газета Latvijas Avīze, русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) "Друг языка", пытаясь добиться его блокировки в "Google Play Store".

В соцсетях Twitter и Facebook появляется ряд записей с критикой приложения, где подчеркивается, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека, со ссылкой на портал press.lv, где помещена инструкция, как добиться блокировки приложения, писало издание.

В социальных сетях уже появилось руководство на тему "Как забанить центр госязыка" в магазинах play.google.com.