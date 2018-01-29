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Латвия на протяжении 27 лет очень кропотливо работала над отношениями с Россией. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович.

Но, по его словам, пока не будет решен конфликт России и Украины, говорить о полном восстановлении диалога с восточным партнером не имеет смысла.

"Слава Богу, нам с Россией удалось решить большую часть очень сложных тем, которые накопились на протяжении 20-го века. Мы решили вопрос о границе, выводе войск, по демаркации. У нас более нескольких десятков межправительственных соглашений. Многие об этом забывают. Но есть темы, по которым у нас принципиально расходятся точки зрения. Вопрос аннексии, присоединения Крыма, создал недоверие в отношении долгосрочной политики России. Конфликт России с Украиной кровоточит, эту тему пока не удается решить, а до этого мы не можем говорить о полном возобновлении отношений между Россией и ЕС", - ометил он.

Пилдегович также отметил, что визитов высших должностных лиц России и Латвии пока не ожидается.

"Выборы в России, выборы с Латвии. Это непростое время для развития для тесного взаимодействия. В ближайшие месяца мы не можем говорить о визитах высших должностных лиц", - сказал он.

О том, что визиты на высоком уровне между Латвией и РФ пока не планируются, ранее сообщил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Дипломат напомнил, что, согласно позиции Евросоюза, "какой-либо прогресс в политическом плане может быть только тогда, когда мы будем видеть какой-то прогресс по выполнению минских соглашений".