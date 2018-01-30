Александр Ф. Скляр на Baltkom: Рэп-музыканты продолжают то, что делали рокеры

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Рэп-музыканты сегодня продолжают работать с теми смыслами и собирать те аудитории, с которыми работали рок-музыканты, сказал в эфире радио Baltkom лидер группы Ва-банкъ Александр Скляр.

"Смерть рок-н-ролла западные ребята той первой волны ощутили на исходе 70-х. Мы ощутили это позже, но долго не могли и не хотели этого признавать. В какой-то степени, он не мертв и сейчас. Музыка развивается. Но то, что мы тогда говорили, те смыслы, которые мы вкладывали и те аудитории, которые мы собирали – теперь по большей части собираются рэп-музыкантами. Они продолжают наше дело, если в рэпе нет бунтарства, то это не совсем искусство. Другое дело, что все стало коммерческим. Времена бесплатного, времена энтузиастов прошли....", - сказал Александр Скляр.

Александр Феликсович Скляр — советский и российский музыкант, автор песен, радиоведущий, актёр. Создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ», Заслуженный артист Российской Федерации, организатор и вдохновитель фестиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать».