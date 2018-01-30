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Новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) "Друг языка" не предназначено специально для того, чтобы наказывать русскоязычное население за неиспользование латышского. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила профессор факультета социальных наук Латвийского университета, член Латвийской ассоциации социологов Айя Зобена.

"Я повсеместно замечаю неправильное использования латышского языка. Для меня, как и для многих других работающих в образовании и в науке, язык - это инструмент. Инструмент, который помогает точно выразить мысль. В повседневной жизни все время приходится сталкиваться с неграмотностью. Накануне я видела, как в ленте новостей вместо слова "apmaksāt" (пер. оплатить) написали "atmaksāt" (пер. выплатить). А разница существенная. Даже если это была и опечатка, то их стало слишком много", - пояснила Зобена.

По ее словам, современная молодежь, помимо того, что безграмотно пишет, так еще плохо формулирует предложения на родном языке.

"Я думаю, что цель Центра госязыка - привлечь внимание молодого поколения, которое активно пользуется гаджетами. Вряд ли приложением будут пользоваться более взрослые люди. Но меня настораживают комментарии некоторые латвийцев, которые считают, что аппликация адресована именно русскоязычному населению Латвии. Цель иная - усовершенствовать язык. Есть такие, кто учился на латышском и считает, что раз язык родной, то его учить не надо", - отметила профессор.

Она также рассказала, что некоторые из ее коллег в Даугавпилсе работают просто "латышами".

"Я слышала от своих коллег из Даугавпилса, что многие, окончившие ВУЗ, работают просто латышами. А языковой среде Даугавпилса, где латышский распространен слабо, часто принимают людей на работу только из-за того, что они владеют госязыком", - заключила Зобена.

Фото: twitter.com