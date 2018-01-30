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Сегодня, на радио Baltkom пройдут съемки музыкального шоу талантов BRAVO! - телевизионного проекта эстонского русскоязычного телеканала ETV+, который определит самого талантливого и виртуозного молодого певца в странах Балтии.

Проект стартует 4 марта в Латвии, Литве и Эстонии. Финалистами шоу станут девять исполнителей, которые будут состязаться между собой на большой сцене на глазах телезрителей Эстонии, Латвии и Литвы.

На радио Baltkom будет проходить один из этапов конкурса: те участники, которые прошли этап конкурсного отбора по видеозаявкам, должны будут в прямом эфире продемонстрировать свои вокальные данные, а именно – спеть заранее выбранную ими композицию.

Оценивать конкурсантов на радио Baltkom будет певица, победительница конкурса "Евровидение-2002" Мария Наумова, которая является одной из наставников конкурса и членом жюри от Латвии.

Всего сегодня, в студии радио Baltkom удачу попытают три участника, которые до последнего не будут знать, где будет проходить испытание.

Начало эфира – сразу после 15.00.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

BRAVO! - уникальный формат телевизионного музыкального шоу, где молодое поколение знакомится с всемирно известными хитами прошлых лет. Финалистами шоу станут девять исполнителей, которые будут состязаться между собой на большой сцене на глазах телезрителей Эстонии, Латвии и Литвы. Возраст участников - от 10 до 17 лет.

Наставниками участников проекта станут победительница конкурса "Евровидение-2002" Мария Наумова (Латвия), композитор, победитель конкурсов "Песня года" и "Золотой граммофон" Андрей Покутный (Эстония) и финалистка конкурса "Евровидение-2011" Эвелина Сашенко (Литва).

"Думаю, нас ждет очень много открытий и приятных сюрпризов. Я с нетерпением жду телевизионной части конкурса", - отметила Мария Наумова.

Победитель шоу получит титул "Лучшего молодого исполнителя 2018", возможность сделать профессиональную студийную запись, а также снять музыкальный видеоклип.

Информационную поддержку проекта осуществляет радиостанция Baltkom.