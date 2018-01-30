Эксперт: компьютер никогда не заменит реального визита к врачу (4)

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Эксклюзив | 30 января 2018 года, 17:12

Система э-здоровья всегда будет уступать физическому визиту к врачу. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

По его словам, хотя врач может выписать рецепт пациенту на расстоянии, этого делать не стоит, если у больного резко изменился диагноз или возникли новые симптомы.

"Возникает вопрос, должен ли пациент присутствовать в кабинете, во время выписки рецепта? С одной стороны, это необязательно. Однако не стоит этого делать, если у больного появились неожиданные изменения в состоянии здоровья. В таком случае, врач должен осмотреть пациента, прежде чем что-то выписывать. Электронные услуги никогда не заменят физического присутствия врача или медсестры", - указал Керис.

Ранее сообщалось, Служба поддержки пользователей э-здоровья получает в день около 500-600 звонков. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) продолжает работать над улучшением системы э-здоровья.

Комментарии 4
Gleb Perov1 час назад
Всё делается, чтобы медицина была менее доступна, гипертонический криз лечат за несколько часов, потом выписывают из больницы, теперь лечить будут по интернету, старые и больные люди нагрузка на бюджет, следовательно их должно быть меньше.
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Светлана2 часа назад
Интересно, кто будет отвечать, если вследствие виртуально выписанного рецепта больной умрёт? Как можно выписывать что-либо, не померяв давление, не послушав сердце?
Кто вообще такое придумал?
Многие люди не чувствуют повышение давленния, - бывает, у человека уже 180, а ему кажется, что просто не выспался. Про сердце я вообще не говорю - его дома аппаратом не померяешь.
Ну, тогда и деньги им по скайпу.
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малообразованная вы 1 час назад
клиент е здоровья не умирает , он перемещается в виртуальный мир
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