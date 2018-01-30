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Система э-здоровья всегда будет уступать физическому визиту к врачу. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

По его словам, хотя врач может выписать рецепт пациенту на расстоянии, этого делать не стоит, если у больного резко изменился диагноз или возникли новые симптомы.

"Возникает вопрос, должен ли пациент присутствовать в кабинете, во время выписки рецепта? С одной стороны, это необязательно. Однако не стоит этого делать, если у больного появились неожиданные изменения в состоянии здоровья. В таком случае, врач должен осмотреть пациента, прежде чем что-то выписывать. Электронные услуги никогда не заменят физического присутствия врача или медсестры", - указал Керис.

Ранее сообщалось, Служба поддержки пользователей э-здоровья получает в день около 500-600 звонков. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) продолжает работать над улучшением системы э-здоровья.