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Встреча президента Латвии Раймонда Вейониса с главной США Дональдом Трампом планируется в Вашингтоне. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович.

"Подготовка этой встречи в верхах идет динамично. Пока не хочу называть конкретную дату, но мы планируем эту встречу в первой половине года в Вашингтоне. Учитывая вклад США в восстановление независимости, в обеспечение безопасности Латвии, Балтийских стран. Очень важно, чтобы отношения были как стул - у него ведь четыре ножки. Так что надо затронуть и политические, и оборонные, и экономические вопросы. И, конечно, вопросы взаимоотношения между нашими людьми - инвестиции в образование, науку, контакты между молодежью. Хотим создать такую повестку дня, чтобы мы могли уделить внимание всем четырем темам. И не только взгляд на прошлое и на настоящее, но и сделать заделы на ближайшие пять-десять лет", -отметил он.

Напомним, информация о том, что дипломаты готовят встречу глав Балтийских государства с президентом США Дональдом Трампом появилась к конце прошлого года.

Тогда сообщалось, что эстонские и американские дипломаты хотят организовать встречу по случаю столетия трех государств - Латвии, Эстонии и Литвы.