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МИД Латвии тщательно следит за любыми попытками влияния на политику государства извне. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович. Таким образом дипломат прокомментировал опасения представителей политических кругов Латвии о вероятном вмешательстве России в ход выборов в Сейм Латвии.

"Надеемся, что никаких вмешательств не произойдет. Хотя, конечно, за последние несколько лет наблюдались достаточно серьезные опасения кибератак или давления в СМИ. Такие симптомы мы пытаемся отслеживать и предотвращать. Надеемся, что выборы в Латвии не повлияют на характер наших дипломатических отношений с нашими соседями", - отметил Пилдегович.

Как ранее сообщалось, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере заявила об имеющихся рисках извне, которые могут повлиять на ход выборов в Сейм. В частности, она указала на возможное влияние со стороны России.

Спецслужбы Латвии неоднократно заявляли, что постараются не допустить вмешательства извне в избирательный процесс на выборах.

В свою очередь, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Фото: МИД Латвии