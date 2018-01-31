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Министр экономики Арвил Ашераденс доволен экономическим развитием Латвии, показывающим бурный рост. В свою очередь жители Латвии в соцсети Twitter выражают недоумение по этому поводу и указывают, что их благосостояние отнюдь не повышается, жить становится все сложнее.

"Экономический рост в Латвии увеличился до 4,5% ВВП. Он достиг самого высокого до сих пор уровня со времени провозглашения независимости Латвии", - написал Ашераденс.

По его мнению, чтобы развитие было долгосрочным, необходимо работать над увеличением Внутреннего валового продукта (ВВП) в народном хозяйстве.

Пользователи соцсети не спешат поддерживать министра и выражают явное недоумение. По словам некоторых из подписчиков, государство, предлагая налоговую реформу не помогает, а наоборот усложняет жизнь предпринимателей и жителей.

"Предлагаю начать с государства, поскольку затраты на оплату труда являются наиболее значительными расходами в большинстве компаний. Но рабочая сила в Латвии в час стоит гораздо больше, чем, например, в Германии. К сожалению, при такой налоговой политике не остается ресурсов на модернизацию технологий (порочный круг)", - написал Мэр Лигатне Айнар Штейнс.

"А мы, господин министр, на самом деле живем в одной стране?", - вопрошает Анита Легздиня.

Пользователь под ником "Зимний еж" считает, что страна будет идти в правильном направлении, если будут расти не только экономические показатели, но и пенсии и пособия.

"А зарплаты, пенсии и пособия тоже так стремительно растут в госудерстве, как ваша хваленая экономика?:) Нет. В жизни пенсионеров ничего не изменилось. А в государстве ростом являются - премии и дорогущие машины", - написал мужчина.

Laba ekonomikas izaugsme! Lai attīstība būtu ilgtspējīga, jāstrādā pie produktivitātes palielināšanas tautsaimniecībā https://t.co/BCJAv2dLTc pic.twitter.com/cbRPk5REdY — Arvils Ašeradens (@aseradens) January 30, 2018

В четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии по сезонно и календарно не выровненным данным увеличился на 4,2% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, сообщает Центральное статистическое управление на основе быстрой оценки.

В четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП по сезонно и календарно выровненным данным увеличился на 0,3%.

В четвертом квартале на ВВП влиял рост в строительстве - на 21%, в промышленности - на 5%, в отраслях услуг - на 4%, в том числе в розничной торговле - на 5%. Налогов собрано на 3% больше, чем годом ранее.

ВВП Латвии в четвертом квартале в сравнительных ценах составил 5,762 млрд евро. Уточненные и развернутые данные о ВВП в четвертом квартале будут обнародованы 28 февраля.

Iekšzemes kopprodukts 2017.g. sasniedz vēsturiski augstāko līmeni Latvijas brīvvalsts pastāvēšanas laikā! @aseradens: "Ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai situācijā, kad darbaspēks sarūk, nepieciešams palielināt ekonomikas produktivitāti": https://t.co/2hWLQ1mDs3 @CSP_Latvija pic.twitter.com/OZptNUQawR — EkonomikasMinistrija (@EM_gov_lv) January 30, 2018

фото: flickr.com