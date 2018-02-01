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Бухгалтеры боятся обращаться в Службу госдоходов (СГД) для разъяснения ситуации по налоговым нововведениям. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала член правления ассоциации сертифицированных бухгалтеров и главный редактор журнала Bilance Майя Гребенко.

"Везде говорится, что нагрузка упрощается, что людям идут навстречу просьбам. Но сердце за бухгалтеров болит. На них сейчас наваливается столько обязанностей. И по отношению к предприятию, и по отношению к работникам. И эту информацию трудно донести каждому сотруднику. По Закону о труде бухгалтер должен объяснять свои расчеты, а сейчас специалисты не могут договориться даже между собой как правильно что-то делать", - сказала Гребенко.

Она подчеркнула, что нынешний алгоритм работы специалистам понять достаточно сложно.

"Возникает стена между работником, налогоплательщиком и СГД. Если человек не владеет ситуацией, то ему уже и сдача декларации кажется непростым делом. Люди боятся Службы госдоходов. Видимо, когда человек не владеет темой, то он и не желает к ней прикасаться. По последней информации, нагрузка на консультативный телефон СГД сейчас составляет 80%. Но бухгалтеры говорят, что в ведомстве на их вопросы отвечают очень формально. Чиновники не дают разъяснений, а просто указывают на конкретный пункт, в котором содержится интересующая специалистов информация", - заключила Гребенко.

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