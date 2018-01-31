Предприниматели: мы тратим не свои деньги и живем на пособия Европы (3)

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Эксклюзив | 31 января 2018 года, 20:26

Экономический рост обеспечивает рост экспорта и доступ к Еврофондам, рассказал в интервью радио Baltkom президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

По его словам, зависимость от "пособий" ЕС мешает делать долгосрочные прогнозы относительной экономического роста.

"Там две основные и большие позиции. Первая – это очень приятная позиция, потому что растет экспорт. Дело в том, что Латвия с открытой экономикой, очень связана с глобальным миром, а в мире идет прирост экономики, который ощущается и в Европе. У Латвии более 70% экспорта идет в Европу. Получается так, что Европа растет, мы экспортируем в Европу и это дает очень большой объем прироста латвийской экономике", - указал глава торговцев.

По словам Росстовскиса, вторая составляющая часть роста экономики - это доступность европейских денег, но такая ситуация будет не всегда.

"Вторая часть прироста "искусственная". Как я уже говорил, в Латвию приходят Еврофонды и вторая часть зависит от прихода европейских денег. Да, сейчас они приходят, но это не наши заработанные деньги. Эти деньги – пособие Европы. И от этого мы наблюдаем прирост строительства на 25%, других индустрий. Да, на данный момент это хорошо, но эта позиция – не гарантированно долгосрочная", - подчеркнул Ростовскис.

Ранее министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что стабильный экономический рост сохранится также в 2018 году - годовой прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии может составить 4,2%.

Комментарии 3
ФУ наконец то 14 минуты назад
Вот открыл наконец то правду . НУ ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ . Старателей ваших карать необходимо .
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Patriot2 минуты назад
Protams, ka beidzot ir japienem bezdeficita budzets un jabeidz palauties uz ES fondiem. Atteikties no tiem butu mulkigi, tacu tikai ceret uz tiem nedrikst.
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Я4 минуты назад
Ну точно он сказал, тратят европейские деньги толко вот живут за счет грабежа народа, например грабеж с махинациями на добавленную стоимость в электричестве.
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