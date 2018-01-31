Политолог: у Нацблока очень "серые" министры (9)
Министры от Национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", как политические деятели, из себя мало что представляют. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, доктор исторических наук, ассоциированный профессор ЛУ Ояр Скудра.
"Возможно, у Нацобъединения рейтинги снизились из-за серьезного конкурента - "Новой консервативной партии". И те, кто склоняется к последней, видят, что Нацблок перестал соответствовать тем идеалам, о которых ранее говорилось. И речь не о программе, речь о действиях в рамках правительства. Министры, представляющие Нацблок, никак не проявляют себя. Естественно, избирателю кажется, что их интересы не представляют", - пояснил Скудра.
По словам профессора, под такое описание личности подходит политическая фигура Каспара Герхардса и Дзинтарса Расначса.
"Нет яркости. Не столько в руководстве партии, сколько в личностях министров. Если говорить о том, как они себя презентуют в публичном пространстве, то это серость. Конечно, министр культуры Даце Мелбарде в меньшей степени сюда относится, так как она поставила себя за пределы идеологических споров. И сейчас, в год столетия государства, Мелбарде будет активно проявляться. А если говорить о министре охраны среды и регионального развития Каспаре Герхардсе и министре юстиции Дзинтарсе Расначсе, то это серость. Серость политической личности", - отметил Скудра.
Как ранее сообщалось, в январе по рейтингам партия Национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" заняла третье место, поддержка которой снизилась с 7,3% до 5,8%. Об этом свидетельствует проведенный центром SKDS опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.
Когда :Транзит падает,народ бежит из страны по 55 штук в день плюс смертность ...
- Обезлюжевание Латвии идёт возрастающими темпами и процесс этот остановить не возможно !
Скоро в Европе появится первая страна призрак ...Государство без населения !Где некому будет содержать стариков и инфраструктуру страны
(((Остальным оставшимся придётся положить "Зубы на полку" и питаться подножным кормом !
- "МОЗАЙКА" и трансгердеры почти у власти на 100 лет .....уже машут Латвийскими флагами и отбирают у обнищавших жителей Латвии последних латышских детишек в свои однополые семьи и делают из них новых "мозаик"!
((( В Латвии идёт полная деградация общества ...