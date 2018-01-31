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Российские журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко, которые устроили потасовку в студии радиостанции Комсомольская правда в Москве, рассказали радио Baltkom подробности случившегося.

Ранее в сети появилось видео — фрагмент трансляции в прямом эфире из студии радиостанции "Комсомольская правда", где и произошла драка между гостями. Оба участвовали в передаче, в ходе которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".

"Это было эмоциональное решение, а не разумное. Я в тот момент не сдержался потому, что он сказал мне, гражданину России, сыну фронтовика, прошедшего всю войну, что я плюю на могилу советских воинов. После этого я не смог сдержатся. Я подошел к нему, но поскольку не мог ударить кулаком человека, стоявшего с опущенными руками, я дал ему пощечину", - сказал Сванидзе в интервью радиостанции Baltkom.

Он также сообщил, что не намерен продолжать диалог с Максимом Шевченко.

"Мы с ним не муж и жена – куда нам возвращаться (к этому разговору). У нас с ним кардинально разные позиции. Он защищает Сталина. Я считаю, что Сталин, как никто другой, принес много вреда нашей стране. Уступает только Гитлеру и то, не во всех компонентах. Найти общий язык здесь невозможно, дискуссии не получилось, она перешла на крик и перешла в драку. Повторять это еще раз я не вижу никакого смысла", - заявил Сванидзе.

В свою очередь, Максим Шевченко рассказал, что сожалеет о случившемся.

"Финал беседы получился довольно прискорбным, потому что я считаю для двух интеллигентных людей доводить дело до рукоприкладства - это, конечно, неправильно. Я сожалею, о том, что мы дошли до применения физической силы, хотя я подчеркиваю, что не я начал первым. Это не имеет значения, все равно я мог бы вести себя более корректно. Я сожалею, не извиняюсь, а сожалею. И второе, я считаю, что это был принципиальный спор об истории. Николай Карлович постоянно оскорблял меня, сводя достаточно интересную, как мне казалось, научную дискуссию к навешиванию ярлыков. Я подчеркну для латвийских слушателей: я не cталинист и если вам будут говорить, что я cталинист, не верьте этому никогда и ни за что”, - отметил журналист.

Фото: скриншот из видео.