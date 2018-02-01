Пролить свет на свою тень: Бондарс покажет оборотную сторону политики (3)

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Эксклюзив | 1 февраля 2018 года, 09:16

Экс-банкир, ныне депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс призвал откликнуться желающих провести с ним один день, в проводящийся в Латвии День теней, чтобы ознакомиться с работой политиков. Свое обращение политик опубликовал в соцсети Twitter.

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"Чао! 14 февраля будет День теней. Это фантастическая возможность узнать, что ты хочешь делать, а еще больше, что ты не хочешь делать. Приди, пожертвуй один день, чтобы понять, является ли политика твоим вызовом или нет. Будем рады тебя видеть!", - сказал Бондарс в видеообращении к аудитории.

Напомним, недавно банковские счета и имущество Мартиньша Бондарса были арестованы по делу о взыскании 15-миллионных убытков с бывших членов правления Latvijas krājbanka. Ежемесячно депутат может рассчитывать только на минимальную заработную плату. Теперь из своей депутатской зарплаты в 1000 евро он получает минимальную зарплату в 430 евро. Все остальные доходы, превышающие эту сумму, удерживают в качестве гарантии погашения миллионного долга.

Политик считает, что главной целью в этом деле не являются деньги, а уничтожение репутации.

В этом году "День теней", пройдет 14 февраля. Мероприятие проводится 17-й год подряд.

Фото: facebook.com/bondars.martins

Комментарии 3
вова3 часа назад
Научит как составить брачный контракт ,распределить все кукулисы и штеллы по родственникам и не повторить его ошибок с арестом счетов и имущества.
Записывайтесь срочно.А нетитульным подскажешь или только своим ?
Вечный народ Красовицкий с Каргиным подучат ,как хуторян кинуть.
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шустрый2 часа назад
Хуторяне сами с усами по поводу кидков населения и Годман со товарищи тому яркий пример.
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Светлана1 час назад
Заманчиво!
Прямо хоть иди.
Давно хотелось бы понять, чтО политики называют работой.
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