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Экс-банкир, ныне депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс призвал откликнуться желающих провести с ним один день, в проводящийся в Латвии День теней, чтобы ознакомиться с работой политиков. Свое обращение политик опубликовал в соцсети Twitter.

"Чао! 14 февраля будет День теней. Это фантастическая возможность узнать, что ты хочешь делать, а еще больше, что ты не хочешь делать. Приди, пожертвуй один день, чтобы понять, является ли политика твоим вызовом или нет. Будем рады тебя видеть!", - сказал Бондарс в видеообращении к аудитории.

Gribi saprast, vai politika ir Tavs aicinājums? 14. februārī Tev ir iespēja iejusties Rīgas domes deputāta lomā.



Pieteikšanās ilgs līdz 4. februārim https://t.co/bTa4SmLurS pic.twitter.com/7pgkhqGLIm — Mārtiņš Bondars (@MartinsBondars) 31 января 2018 г.

Напомним, недавно банковские счета и имущество Мартиньша Бондарса были арестованы по делу о взыскании 15-миллионных убытков с бывших членов правления Latvijas krājbanka. Ежемесячно депутат может рассчитывать только на минимальную заработную плату. Теперь из своей депутатской зарплаты в 1000 евро он получает минимальную зарплату в 430 евро. Все остальные доходы, превышающие эту сумму, удерживают в качестве гарантии погашения миллионного долга.

Политик считает, что главной целью в этом деле не являются деньги, а уничтожение репутации.

В этом году "День теней", пройдет 14 февраля. Мероприятие проводится 17-й год подряд.

Фото: facebook.com/bondars.martins