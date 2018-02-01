Эксклюзив |

В Латвии в основном избиратели голосуют за лица политиков, а не за то, что они сделали. Об этом в эфире радио Baltkom заявил политолог, доктор исторических наук, ассоциированный профессор ЛУ Ояр Скудра.

"Всегда все избиратели делятся на три группы. Первая группа голосует за лица, вторая – за то, что партия сделала, а третья часть голосует за обещания на будущее. Это очень простая и вечная арифметика. Она характеризует все парламентские выборы в мире", - пояснил профессор.

Он отметил, что программы партий латвийцев интересуют мало.

"В Латвии основная часть голосует все-таки за лица, за личности. Тому подтверждением являются прошлые выборы в Сейм. По сути дела, на выборах в самоуправления происходит то же самое. Программные установки партии, политические кампании играют второстепенную роль. Они действенны только в том случае, если известный благодаря СМИ или своим действиям политик, идентифицирует себя с очень четко сформулированной идеологической позицией. Но это нетипичная для Латвии ситуация", - заключил Скудра.

фото flickr.com