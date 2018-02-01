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Почти полмиллиона евро на информационный стенд для инвесторов в аэропорту "Рига" в честь столетия Латвии будут потрачены впустую, считают пользователи соцсети Twitter.

Латвийцы стали обсуждать эту тему, некоторые не стесняются в выражениях. Тональность обсуждению задала сотрудница журнала Ir Инга Спринге, выразившая недоумение тому, что стенд, рекламирующий Латвию в год ее столетия, обойдется почти в полмиллиона евро.

Некоторые из пользователей, в том числе и известный латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс, попытались сравнить траты и целевую аудиторию таких информационных рекламных кампаний как сейчас и, например, в год проведения саммита НАТО.

"Сравнил саммит НАТО с дерьмовой лодкой. И саммит НАТО обошелся в 25-30 млн евро. К тому же в Риге были сливки всего Западного мира. На столетие Латвии потратить 50 млн, за которые будем печь пирожные, вязать варежки и латать лодку", - написал один из пользователей.

Были и такие пользователи, которые указали, что пугает не цифра, а каким образом будет проходить отбор тех фирм, которые получат право рекламироваться на стенде в аэропорту "Рига", явно намекая на то, что у традиционно к такой "кормушке" подпускаются только "свои".

А кое-кто из участвующих в дискуссии выразил недоумение тому, что за такие астрономические средства госбюджета будет оплачиваться реклама в месте, которое принадлежит самому же государству. Получается парадоксальная ситуация, когда деньги налогоплательщиков уплывают из одной госструктуры в другую. При этом, люди сетуют на то, что государство является нерадивым хозяином. "Если бы государство считало каждый цент, как это делают в частных компаниях, то и цифры были бы совсем иные", - пишут пользователи.

Еще один фолловер попытался изобразить информационный стенд в аэропорту "Рига", полагая, что там будут рекламироваться магнитики с праздничной символикой.

"Не могу дождаться звонка от потенциального зарубежного партнера с текстом: "Слушай, видел в аэропорту Рига - теперь хочу у Тебя купить наждачную бумагу :))) прости, что раньше не хотел! Посмотрев на стенд в аэропорту – понял, что Вы "latvians" реально "cool"! Я это показал своим восточным партнерам , рассказал им о выплатах, на что они ответили: получше схему отката не смогли придумать? У Ваших хоть фантазия лучше наших :)))", - пишет пользователь Эдий Бароян.

Как сообщалось, в феврале в аэропорту "Рига" официально откроется созданный совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития информационный стенд о Латвии, общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро.

Агентство признает, что ни одна большая компания пока не изъявила желание использовать будущую площадь. Интересовалось только одно предприятие — принадлежащее государству Latvijas valsts meži.

Как сообщалось, на организацию праздничных мероприятий в Латвии выделены значительные средства, и в Латвии называется даже сумма в размере 60 млн евро. Однако организаторы празднования считают данную цифру тенденциозной, поскольку доля государства в финансировании праздничных мероприятий намного меньше.

В минкультуры отмечают, что средства на празднование 100-летия Латвии будут поступать не только из государственного бюджета, но и от частных инвесторов, муниципалитетов и из международных источников.

В то же время Эстония на празднование своего столетия потратит около 24 млн евро, а Финляндия — 19 млн евро.