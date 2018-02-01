Соцсети: полмиллиона на рекламу "дерьмовой лодки"! Вы серьезно? (8)

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Эксклюзив | 1 февраля 2018 года, 11:00

Почти полмиллиона евро на информационный стенд для инвесторов в аэропорту "Рига" в честь столетия Латвии будут потрачены впустую, считают пользователи соцсети Twitter.

Латвийцы стали обсуждать эту тему, некоторые не стесняются в выражениях. Тональность обсуждению задала сотрудница журнала Ir Инга Спринге, выразившая недоумение тому, что стенд, рекламирующий Латвию в год ее столетия, обойдется почти в полмиллиона евро.

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Некоторые из пользователей, в том числе и известный латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс, попытались сравнить траты и целевую аудиторию таких информационных рекламных кампаний как сейчас и, например, в год проведения саммита НАТО.

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"Сравнил саммит НАТО с дерьмовой лодкой. И саммит НАТО обошелся в 25-30 млн евро. К тому же в Риге были сливки всего Западного мира. На столетие Латвии потратить 50 млн, за которые будем печь пирожные, вязать варежки и латать лодку", - написал один из пользователей.

Были и такие пользователи, которые указали, что пугает не цифра, а каким образом будет проходить отбор тех фирм, которые получат право рекламироваться на стенде в аэропорту "Рига", явно намекая на то, что у традиционно к такой "кормушке" подпускаются только "свои".

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А кое-кто из участвующих в дискуссии выразил недоумение тому, что за такие астрономические средства госбюджета будет оплачиваться реклама в месте, которое принадлежит самому же государству. Получается парадоксальная ситуация, когда деньги налогоплательщиков уплывают из одной госструктуры в другую. При этом, люди сетуют на то, что государство является нерадивым хозяином. "Если бы государство считало каждый цент, как это делают в частных компаниях, то и цифры были бы совсем иные", - пишут пользователи.

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Еще один фолловер попытался изобразить информационный стенд в аэропорту "Рига", полагая, что там будут рекламироваться магнитики с праздничной символикой.

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"Не могу дождаться звонка от потенциального зарубежного партнера с текстом: "Слушай, видел в аэропорту Рига - теперь хочу у Тебя купить наждачную бумагу :))) прости, что раньше не хотел! Посмотрев на стенд в аэропорту – понял, что Вы "latvians" реально "cool"! Я это показал своим восточным партнерам , рассказал им о выплатах, на что они ответили: получше схему отката не смогли придумать? У Ваших хоть фантазия лучше наших :)))", - пишет пользователь Эдий Бароян.

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Как сообщалось, в феврале в аэропорту "Рига" официально откроется созданный совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития информационный стенд о Латвии, общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро.

Агентство признает, что ни одна большая компания пока не изъявила желание использовать будущую площадь. Интересовалось только одно предприятие — принадлежащее государству Latvijas valsts meži.

Как сообщалось, на организацию праздничных мероприятий в Латвии выделены значительные средства, и в Латвии называется даже сумма в размере 60 млн евро. Однако организаторы празднования считают данную цифру тенденциозной, поскольку доля государства в финансировании праздничных мероприятий намного меньше.

В минкультуры отмечают, что средства на празднование 100-летия Латвии будут поступать не только из государственного бюджета, но и от частных инвесторов, муниципалитетов и из международных источников.

В то же время Эстония на празднование своего столетия потратит около 24 млн евро, а Финляндия — 19 млн евро.

Комментарии 8
Я1 час назад
Да, он серьёзно. А что? Ведь русские школы практически побороли, а других проблем у вас, местных, нету. Вот и кушайте свою рекламу за своё же бабло.
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андрюХА1 час назад
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
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Циля47 минут назад
Министром экономики у нас господин хороший Арвил Ашераденс, известность к которому пришла после ловкой приватизации газеты "Диена". А Латвийским агентством инвестиций заведует другой замечательный человек Aндрис Oзoлс, тоже очень "популярный" в узких кругах, да к тому же, муж Даны Рейзниеце-Озола, нынешнего министра финансов Латвии. Недавно эта дамочка успела побыть министром экономики.
Вы что думаете, эти люди смогут сделать стенд дешевле, чем за поллимона? А как же напоесть?
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