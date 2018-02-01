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Пользователи латвийского сегмента соцсети Twitter шокированы известием о том, что российские спортсмены оправданы судом по делу о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от Олимпиады. Как сообщалось, сборная Росси вновь займет первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Таким образом латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Александр Третьяков.

"Третьяков сохранил золото Сочи, теоретически может стартовать в Пхенчхане – меня эта новость шокировала! Конечно, и команду скелетонистов и братьев Дукурсов и их отца! Олимпийское движение стало Олимпийской бандой, где все покупается и продается за деньги! На самом деле, какой смысл стартовать на Олимпиаде!", - написал один из пользователей.

"Путин вновь всех обыграл! Следующий сет последует?", - пишет другой пользователь.

"Пролоббированное международное эмоциональное насилие. Дукурсы – вы лучшие", - написала пользовательница Сандра.

"После этого цирка, на месте Мартина Дукурса я бы бойкотировал все это коррумпированное мероприятие - Олимпиаду", - пишет еще один комментатор.

Напомним, 24 ноября Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Это случилось, после того как Зубков был лишен двух золотых наград. Также лишен был золота российский скелетонист Александр Третьяков. Его "золотая медаль" перешла Мартину Дукурсу, которую должны были ему вручить в Пхенчхане.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.