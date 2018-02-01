Twitter: Путин вновь всех обыграл! Дукурс должен бойкотировать Олимпиаду! (66)

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Эксклюзив | 1 февраля 2018 года, 12:50

Пользователи латвийского сегмента соцсети Twitter шокированы известием о том, что российские спортсмены оправданы судом по делу о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от Олимпиады. Как сообщалось, сборная Росси вновь займет первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Таким образом латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Александр Третьяков.

"Третьяков сохранил золото Сочи, теоретически может стартовать в Пхенчхане – меня эта новость шокировала! Конечно, и команду скелетонистов и братьев Дукурсов и их отца! Олимпийское движение стало Олимпийской бандой, где все покупается и продается за деньги! На самом деле, какой смысл стартовать на Олимпиаде!", - написал один из пользователей.

"Путин вновь всех обыграл! Следующий сет последует?", - пишет другой пользователь.

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"Пролоббированное международное эмоциональное насилие. Дукурсы – вы лучшие", - написала пользовательница Сандра.

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"После этого цирка, на месте Мартина Дукурса я бы бойкотировал все это коррумпированное мероприятие - Олимпиаду", - пишет еще один комментатор.

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Напомним, 24 ноября Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Это случилось, после того как Зубков был лишен двух золотых наград. Также лишен был золота российский скелетонист Александр Третьяков. Его "золотая медаль" перешла Мартину Дукурсу, которую должны были ему вручить в Пхенчхане.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Комментарии 66
Спортсмен3 часа назад
Если ты действительно любишь спорт , уважаешь партнёров по спорту , ты не должен пускать политику в Кодекс Чести спортсмена. Надо все-таки думать своей головой , а не принимать за истину мировозрение Интернета и действия махровых русофобов . Если ты признаёшь , что победа в спорте может быть достигнута любым путём без исключения , то грош тебе цена , как спортсмену и личности.
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Смешно3 часа назад
Вы ещё комменты на делфи начните обозревать. Какой-то доставщик пиццы или охранник что-то про Олимпиаду и про Путина написал. Охренеть событие...
2
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На..3 часа назад
Дукурсов - по дурному курсу...
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