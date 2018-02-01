Baltkom-online: суд оправдал российских спортсменов
Эксклюзив | 1 февраля 2018 года, 13:33
Сегодня, после 14.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Суд решил аннулировать решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Таким образом, Россия должна вернуться на первое место медального зачета Игр в Сочи.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
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Во время программы предусмотрены также прямые включения с различными экспертами и спортсменами.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.