Эксклюзив |

Сегодня, после 14.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Суд решил аннулировать решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Таким образом, Россия должна вернуться на первое место медального зачета Игр в Сочи.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Во время программы предусмотрены также прямые включения с различными экспертами и спортсменами.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.