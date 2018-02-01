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По делу об оправдании российских атлетов необходимо дождаться еще решения Международного олимпийского комитета, который может и не согласиться со спортивным судом в Лозанне. Так считает спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

В интервью радио Baltkom он назвал ситуацию парадоксальной, учитывая, что само руководство не отрицало наличие проблем в антидопинговой программе.

"Международный олимпийский комитет может не согласиться (на момент интервью МОК еще не прокомментировал решение суда - Ред.). Я думаю и не согласиться, потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Вся эта история с Родченковым все глубже в лес и заезжает. Никто не отрицает о существовании нарушений, само спортивное руководство России и не только спортивное руководство это не отрицало и не отрицает. Но ведь существует презумпция невиновности. Ну не может быть такое в допинге. Это то же самое, что женщина наполовину беременная. Также с допингом", - считает Крейпанс.

При этом спортивный комментатор указал, что если есть факты – это одно дело, а если есть только допущения, то это другой вопрос.

"Если ты употреблял, если твои данные и анализы показывают положительный результат, то извини, до свидания. В основном все обвинения строятся на подозрениях, пусть и с косвенными доказательствами, то что-то подобное следовало ожидать", - указал Крейпанс.

Позже в Международном олимпийском комитете заявили, что решение CAS не означает автоматический допуск спортсменов на Игры 2018 года. Также там отметили, что решение CAS может заметно (и, по всей видимости, негативно) повлиять на будущую войну с допингом.

Как сообщалось, решение спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить пожизненное отстранении 28 россиян от участия в Олимпийских играх не означает, что они смогут принять участие Зимних играх в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. МОК отметил, что принял к сведению это решение суда, "с одной стороны, с удовлетворением, с другой стороны, с разочарованием", и не исключил, что его обжалует.