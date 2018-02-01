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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах 28 российских спортсменов не окончательно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартина Дукурсов Дайнис Дукурс.

По его словам, ни он сам, ни его сыновья не огорчены таким поворотом событий. Сейчас все внимание Дукурсов сфокусировано на подготовке к Олимпиаде-2018.

Также тренер заявил, что на игры в Пхенчхане он и его сыновья поедут несмотря ни на что.

"Мы сейчас больше смотрим вперед, чем назад. Смотрим, что мы сделали, что еще нам надо сделать. Конечно, сейчас готовимся к Олимпиаде, все силы уходят на это. К тому же, это не наша забота - принимать решения. Там еще не все закончено, МОК еще может сам какие-то меры принять. Я думаю, это затянется надолго. Мы не собираемся бойкотировать Олимпиаду, завтра вылетаем в Южную Корею", - заявил Дайнис Дукурс.

Напомним, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Фото: twitter.com