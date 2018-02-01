Эксклюзив |

Около 17.45 на въезде на Брасовский мост произошло столкновение трамвая 11-го маршрута и автомобиля. Об этом радио Baltkom рассказал представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

На место прибыли представители Госполиции, Службы неотложной медицинской помощи и эвакуатор. В аварии пострадал водитель автомобиля. Движение на данной участке было ограничено в течение получаса.