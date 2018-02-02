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Пока рано говорить о перераспределении медалей Олимпийских игр в Сочи. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал глава Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдон Врублевскис.

По его словам, окончательное решение о медалях будут приняты после завершения всех рассмотрений во всех судебных инстанциях. Но если в силе останется последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS), то золотую медаль Игр с Сочи получит только четверка Оскара Мелбардиса.

"Думаю, что все судебные разбирательства закончатся не раньше мая-июня. Даже про Мелбардиса пока не можем ничего утверждать. Есть еще 11 российских спортсменов, которые имеют право обжаловать решения. Когда происходит перераспределение медалей, то со стороны МОК новому чемпиону присуждается новая медаль, диплом и значок. Со стороны государства - денежная премия. На каждые Олимпийские игры изготавливается больше медалей, чем нужно. И после Игр все резервные медали попадают в архив МОК. Думаю, что там есть медали, которые можно вручить, даже если предыдущий владелец свою медаль физически не отдает", - рассказал он.

Напомним, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Решение означает CAS, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс не получит золотую медаль, которую сохранил Третьяков. Награду Дукурсу планировали вручить на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Апелляции еще 11 российских спортсменов удовлетворены частично, в том числе бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова. Им сочинские результаты аннулируются, что позволяет получить золотую медаль четверке Оскара Мелбардиса, а в соревнованиях двоек ему и Дауманту Дрейшкенсу достается бронза.