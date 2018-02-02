Эксклюзив |

Привычка ходить по торговым центрам является основной из причин аварий, считает директор автошколы безопасной езды, автоспортсмен Янис Ванкс. В интервью радио Baltkom он указал, что это касается мелких ДТП без пострадавших.

"Если мы говорим о ДТП без пострадавших, то есть две причины. Во-первых, наша привычка ездить в торговые центры - там большие стоянки, на которых происходят маленькие аварии, неприятные, но слава Богу, никто от них не пострадает. Люди все больше ездят в магазины, там выстраиваются все большие стоянки, где большое скопление машин и людей, в следствие чего велика вероятность небольших аварий", - сказал эксперт, указавший, что у латвийцев еще отсутствует культура вождения в местах большого скопления людей и транспорта, где надо ехать медленно и осматриваться по сторонам, внимательно парковаться.

В то же время, по словам, Ванкса, основной причиной ДТП, конечно же является зависимость людей от мобильных телефонов.

"Самое главное, что ухудшает статистику - это зависимость от мобильных телефонов. Однорукие и безглазые водители. Если еще машина стоит, например, на светофоре, то человек посмотрит в мобильный в секунды, пока горит красный свет, это еще не так страшно. А был у меня случай на Вантовом мосту, когда ехал оперативный транспорт с звуковым и световым сигналом, и машины во второй полосе просто не пропускают. Когда я проехал мимо, то услышал в машине громкую музыку и водитель "сидит" в телефоне, в зеркала не смотрит, а оперативный транспорт стоит", - сказал Ванкс.

По словам директора школы безопасной езды, как показал тест, если человек едет за рулем и читает что-то в телефоне, это равносильно тому, что он едет с закрытыми глазами.

Согласно данным статистики, в 2017 году в Латвии зарегистрировано 20 913 ДТП, что на 6,8% больше, чем в 2016 году, когда было совершено 19 585 автоаварий, сообщил начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис. На 2,7% выросло количество ДТП с пострадавшими. По видам ДТП больше всего погибших было в результате наездов автомашин на пешеходов. В 75% случаев люди попадают под машину в результате собственных действий, в том числе 65% - в темное время суток.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download