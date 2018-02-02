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Партия "Согласие" вполне может попасть в правительство и составить конституционное большинство с Союзом "зеленых" и крестьян, считает ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор исторических наук, политолог и Ояр Скудра. Это может случиться, если вдруг Нацблок, "Единство" и другие маленькие партии в предвыборный период допустят грубые ошибки.

В интервью радио Baltkom профессор описал сценарий, согласно которому партия Нила Ушакова может войти в правительство.

"Это сценарий, от которого постоянно отказывается глава фракции СЗК Бригманис. Это правительство с участием "Согласия". Если вдруг маленькие партии, Национальное объединение, Новая консервативная партия и особенно "Единство" допустят грубые ошибки в предвыборный период. Тогда "зеленые" и крестьяне действительно получат 25-27% голосов избирателей, то, естественно, тогда при распределении мандатов в парламенте может получиться такая ситуация, когда у "Согласия" и СЗК будет, даже боюсь назвать эту цифру, но получится конституционное большинство. То есть, они совместно получат большинство, которое дает право менять Конституцию. Такое может случиться", - подчеркнул политолог.

По словам Скудры, при таком раскладе "зеленые" и крестьяне будут названы силой, которая будет вести переговоры о новом правительстве. Но перед ними встанет одна делема.

"Я не раз говорил, что правительство, которое имеет 52-53 мандата в парламенте - это будут силы вне всякого разумного соотношения. Бригманис об этом говорил и в прошлом году, что СЗК захотят получить к уже имеющимся министерствам еще несколько - МИД, Минюст и МВД, а у Национального объединения и третьего партнера остается несколько министерских кресел. Это, естественно, для СЗК очень заманчивая цель, ведь у "зеленых" и крестьян будет доминирующее положение и они будут проводить политику, которую они желают", - указал профессор.

В свою очередь, по словам Скудры, перед "Согласием" встанет вопрос стоит ли выдвигать на выборах идею правительства национального единства или примирения. Или их основное дело будет бороться с Татьяной Жданок и Нацобъединением.

Профессор описал условия, согласно которому партия Нила Ушакова может войти в правительство.

"Я допускаю, что, если действительно, в июне этого года Европейский Союз не сразу отменяет санкции против России, но приступает к постепенной их отмене, если саммит НАТО в июле принимает какие-то решения о смене ролей стран Западной Европы в НАТО и американцы идут на уменьшение своей роли в Североатлантическом альянсе и Россия на это реагирует какими-то положительными шагами в сторону НАТО и ЕС. Среди "зеленых" и крестьян есть политики, которые выступают за правительство с "Согласием" и при такой атмосфере все возможно. При таком раскладе, Минкульт, конечно, останется за Национальным объединением", - подчеркнул Скудра.

В то же время, как первый вариант вероятного состава будущего правительства, Скудра назвал коалицию из СЗК, Национального объединения и Новой консервативной партии. Об этом можно судить по нынешним рейтингам партий, если они к осени существенно не изменятся.

Стоит добавить, 26 января председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис в очередной раз заявил журналистам, что после предстоящих осенью выборов Сейма Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с "Согласием".

То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и "Согласие", еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве.

Хотя рейтинг "Согласия" в январе немного уменьшился, оно остается самой популярной партией в стране. Однако шансы сформировать правительство в 13-м Сейме имеет и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), вторая самая популярная партия. Как говорят эксперты, и в 13-м Сейме "Согласие" будет партией, с которой невозможно не считаться.