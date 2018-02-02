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В Латвии у медсестер в три раза меньше зарплаты, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), об этом в соцсети Twitter написала заместитель директора Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Инесе Стуре.

Пользователи социальной сети Twitter, комментируя данный пост, возмущаются отношением государства к людям. Но были и такие, кто делился со знанием дела говорил о работе за границей, где нагрузка настолько велика, что ее не каждый выдержит. Да и на те зарплаты особо не разбежишься.

"В Латвии у медсестер в три раза меньше зарплаты (!!!), чем в среднем в странах OECD! К тому же, например, во Франции для медсестер установлена максимально 35-часовая рабочая неделя. Просто плохо становится от мыслей, как государство относится к людям!", - пишет Стуре ссылаясь на источник данных медицинского журнала "Health at a glance" за 2017 год.

"Прибавьте к этому отношение общества, которое в основе своей – если не нравится, то нечего работать на такой работе; понукают клятвой Гипократа, отношением руководства, которое в большинстве своем пахнет гнилым советским стилем, когда главным было запугивание и угрозы. . А еще и обещания Кабинета министров и Министерства здравоохранения", - пишет пользователь под ником Asa @IZKAPTS.

"Не отрицая, что оплата труда медсестер и другого медперсонала по-прежнему слишком мала, все же осмелюсь утверждать – эффективность и отношение к клиентам у нас тоже очень ниже, чем в среднем по странам OECD", - написала Элита Баклане Ансберга.

‏"Государство не какое-то ‏ абстрактное явление , а мы сами люди каждый на своем месте, где каждому должно быть. Каждый из нас пилит «сук, на котором мы сами сидим", - пишет еще один пользователь.

"Не нравится, идите бастовать. Ничего не произойдет, будут платить и дальше такую маленькую зарплату, пока люди не будут бастовать. Ну не такие уж там медсестры миллиардерши или олигархи, также с теми зарплатами трудно свести концы с концами и подорвано здоровье. Вопрос простой, кто себя будет мучить и ехать работать в те супер-страны? Сегодня больше никто. Там нагрузку могут выдержать только филлипинки, Индия, Африка", - пишет Инете Зундане.

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