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Нынешняя геополитическая ситуация совсем не помогает транзитной отрасли в сотрудничестве с российскими партнерами. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал министр сообщения Улдис Аугулис.

"Вопросы геополитик довольно сложные. И нам они не помогают в сотрудничестве с российскими партнерами . Но мы с министром транспорта России хорошо друг друга понимаем. Ни для кого не секрет, что Россия будет пускать свои нефтепродукты через свои порты. Так что нам надо перераспределять другие виды грузов. Нужно укреплять экспорт с другими странами. А тут с геополитикой мы ничего сделать не можем. Но нам важна экономика, грузооборот, не усложнять бизнес из-за политики. Будем продолжать работать", - сказал министр.

Напомним, 15 августа, в Риге состоялось 7-е заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. Тогда Аугулис заявил, что комиссия необходима обеим странам для того, чтобы укреплять сотрудничество в рамках двухсторонних отношений.