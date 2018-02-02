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На радио Baltkom прошли съемки шоу талантов BRAVO!

Съемочная группа из Эстонии приехала в Ригу во вторник.

Телевизионный проект, который определит самого талантливого и виртуозного молодого певца в странах Балтии стартует 4 марта в Латвии, Литве и Эстонии.

Участники займут место солистов в популярных музыкальных коллективах и будут соревноваться в исполнении кавер-версий всемирно известных хитов. Финалистами шоу станут девять исполнителей, которые будут состязаться между собой на большой сцене на глазах телезрителей Эстонии, Латвии и Литвы. Возраст участников от 10 до 17 лет.

Наставниками участников проекта станут победительница конкурса "Евровидение-2002" Мария Наумова (Латвия), композитор, победитель конкурсов "Песня года" и "Золотой граммофон" Андрей Покутный (Эстония) и финалистка конкурса "Евровидение-2011" Эвелина Сашенко (Литва).

В период с 22 января по 3 февраля съемочная группа ездит в гости к тем претендентам на участие в телевизионной части конкурса, которые прошли этап отбора по видеозаявкам.

Трое финалистов от каждой страны продемонстрируют свои таланты на большой сцене в компании известных музыкантов перед жюри и зрителями телеканалов ETV+ в Эстонии, LTV7 в Латвии, а также LRT Kultura в Литве. Информационную поддержку проекта осуществляет радиостанция Baltkom (Латвия).

Победитель шоу получит титул "Лучшего молодого исполнителя 2018", возможность сделать профессиональную студийную запись, а также снять музыкальный видеоклип.