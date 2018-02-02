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Заболеваемость раком растет не только в Латвии, но и во всем мире. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала главный специалист Минздрава по онкологии, доктор медицинских наук Даце Балтиня.

"То, что число онкологических больных увеличивается - не латвийский феномен. Такая тенденция прослеживается во всем мире. Возрастает число больных среди людей пожилого возраста. В Латвии 90% случаев заболевания раком приходится на возрастную группу старше 50 лет" , - пояснила Балтиня.

Также она рассказала, что специалисты делят врачебную ложь на два типа.

"Существует понятие "белая ложь". Это когда мы, как врачи, надеемся что назначенное лечение, поможет. Не значит, что вылечит, но поможет. Пациент будет лучше себя чувствовать и продолжит жить. А есть "черная ложь" - когда мы осознаем, что лечение будет безрезультатным, но все равно говорим человеку, чтобы он искал средства на дорогостоящие препараты, так как это единственный шанс на спасение", - сказала доктор.