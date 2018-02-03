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В этом сезоне ремонтные работы пройдут на 159 участках дорог по всей Латвии. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал министр сообщения Улдис Аугулис.

По его словам, жителям надо будет считаться с тем, что теперь на дорогу будет уходить больше времени.

"Дороги – наш приоритет. Каждый из нас ими пользуется. В этом сезоне будет много ограничений. Мы планируем работы на 159 участках по всей Латвии. Надо будет считаться с тем, что понадобится дополнительное время на проезд, но потом у нас будут хорошие дороги. Постараемся организовать движение так, чтобы не надо было долго стоять. На каких-то участках вместо светофоров движение будут организовывать работники", - сказал он.

Как ранее заявлял председатель правления общества Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, состояние дорог в Латвии продолжает ухудшаться.

Он отметил, что финансирование, которое за последние пять лет было выделено на содержание дорог, не останавливает их разрушения, а лишь замедляет этот процесс.