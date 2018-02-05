Профессор: России невыгодно влиять на латышские партии (4)

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Эксклюзив | 5 февраля 2018 года, 20:11

России невыгодно влиять на национальные партии Латвии. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, преподаватель Балтийской международной академии, доктор исторических наук Карлис Даукштс.

По его словам, вмешательство в политические процессы других стран становятся трендом, но главное - понять, какие именно цели преследуются в процессе этого вмешательства.

"России было бы крайне невыгодно убирать с политической сцены Латвии национальные партии. Такой неумной политикой и такими высказываниями Россия консолидирует латышское общество. Это взаимная игра, где экономические, политические выгоды и этнически разделенное общество всегда будут главной мишенью", - сказал он.

Как ранее заявил начальник Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис, на предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб.

Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов.

Комментарии 4
veiksmes stasts56 минут назад
отЛатвии вообще никто и ничто не зависит. И вообще пора создать комиссию по расследованию,почему мы 27 лет ждем ,когда Россия нападет на латвию и до сих пор не нападает.
Сколько уже ждать могут латыССкие нацпартии
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Светлана1 час назад
Ну ты подумай! - от латышских национальных партий даже есть выгода!
Но не Латвии, а России.
Может, латыши-то и задумаются, какая фигня получается...)))
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Nitj1 час назад
Potomu, čto vse partiji vmeste kommunističeskaja.
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