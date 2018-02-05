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России невыгодно влиять на национальные партии Латвии. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, преподаватель Балтийской международной академии, доктор исторических наук Карлис Даукштс.

По его словам, вмешательство в политические процессы других стран становятся трендом, но главное - понять, какие именно цели преследуются в процессе этого вмешательства.

"России было бы крайне невыгодно убирать с политической сцены Латвии национальные партии. Такой неумной политикой и такими высказываниями Россия консолидирует латышское общество. Это взаимная игра, где экономические, политические выгоды и этнически разделенное общество всегда будут главной мишенью", - сказал он.

Как ранее заявил начальник Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис, на предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб.

Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов.