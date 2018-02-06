Эксклюзив |

Существует много способов влияния и вмешательства в политические процессы других стран, но не всегда возможно их выявить и определить. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, преподаватель Балтийской международной академии, доктор исторических наук Карлис Даукштс.

По его словам, одним из примеров такого влияния можно назвать высказывания СМИ России о мэре Риги, лидере "Согласия" Ниле Ушакове из-за его позиции по поводу перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

"Часть российских СМИ самым главным врагом в Латвии избрали для себя Ушакова, называя его предателем, изменником, Иудой и всем прочим. Как это оценивать? Это уже вмешательство?" — считает политолог.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в России предложили ввести персональные санкции против представителей власти, которые поддерживают одобренный план о постепенном переходе в школа Латвии на обучение на латышском языке или недостаточно противятся ему.

На заседании комитета Государственной думы Российской федерации (РФ), ответственного за сотрудничество стран СНГ и связь с соотечественниками, в качестве гостя присутствовал представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Депутат Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Павел Шперов предложил ввести личные санкции против политиков, которые нарушают права русскоязычных, в том числе против Ушакова, который не поддержал протесты против перехода школ на латышский язык.

Как заявил сам рижский мэр, ему трудно понять людей, которые рассказывают о проблемах Латвии депутатам парламента другого государства. Если ты борешься за что-то в Латвии, ты обязан пытаться убедить в этом депутатов латвийского парламента, сказал политик.

"Ты латвийский политик, вот и говори со своими латвийскими коллегами и жителями Латвии. Комментировать высказывания единственного депутата ЛДПР мне сложно", - указал Ушаков.