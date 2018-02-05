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Латвия готова к активности российских спецслужб в связи с предстоящими выборами в Сейм. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма, член Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции Вейко Сполитис.

На вопрос о том, действительно ли можно говорить о повышенных рисках разведывательной деятельности российских спецслужб, он ответил утвердительно.

"Конечно, это возможно. Думаю, что руководители Бюро по защите Сатверсме и Комиссии по госбезопасности не стали бы говорить об этом без какого-то повода. Если посмотреть на историю Латвии, Литвы, Эстонии и Польши за последние 27 лет, то политика Кремля совершенно очевидна", - сказал Сполитис.

По его словам, повлиять на результаты выборов в Латвии руководство Кремля может при помощи СМИ, а также соцсетей.

"Мы видим разные плоскости - во-первых, это социальные сети, мы наблюдали это при "Брексите" и выборах США, это одна вещь. В Нидерландах и Франции этот проблему смогли решить и мы должны сделать то же самое. Другая вещь - это нагнетание ненависти на российских федеральных каналах, которые работают и в Латвии. Кремль хотел бы, наверное, чтобы мы запретили эти каналы, как это сделала Украина, но мы этого делать не станет. При этом какие-то симметричные меры будут предприняты", - отметил Сполитис.

Напомним, начальник Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис ранее заявил, что на предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб. Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов.