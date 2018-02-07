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Центральное статистическое управление (ЦСУ) располагает данными о тех эмигрантах, которые оповестили государство о своем отъезде, но реальные цифры всегда превышают административные показатели. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал профессор факультета бизнеса, экономики и управления Латвийского университета , специалист по вопросам миграции Михаил Хазан.

"По данным ЦСУ из страны в 2016 году выехало 20 600 человек, но по моим данным - ближе к 30 тысячам. Это обычная история, так как они предоставляют административные данные, но это не все цифры. Реальная эмиграция никогда не совпадает с тем, что о ней думает государство", - сказал профессор.

Напомним,согласно данным Центрального статистического управления за период с 2014 по 2016 годы, типичным латвийским эмигрантом является мужчина 25-29 лет из Латгалии, неженатый, латыш по национальности, имеющий, по меньшей мере, среднее образование.